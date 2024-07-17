МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ рассказали, как громят противника на берегу Днепра

Обстановку на правом берегу Днепра изучают операторы беспилотников и дают целеуказания артиллеристам. После подтверждения координат пакет реактивных снарядов «Града» уходит к цели.
2024-07-17 22:24:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским подразделениям в Запорожской и Херсонской областях. За сутки ВСУ потеряли сотню военнослужащих, танк, американскую САУ Paladin, три гаубицы М777, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», а также три склада боеприпасов, и один с военной техникой и оборудованием. Удары по позициям противника на правом берегу Днепра наносят в том числе расчеты РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика».

После подтверждения координат цели от корректировщиков с воздуха, полный пакет реактивных снарядов «Града» уходит к цели. А через минуту объективный контроль подтверждает - залпом накрыты живая сила противника, укрепления и оружейные склады. Еще недавно артиллеристы воздушно-десантных войск уничтожали врага на том же самом месте, но не прошло и двух дней, как украинское командование снова посылает своих людей уже на пристрелянные разбитые позиции.

«На нашем направлении частенько по одним и тем же точкам работаем. И все равно - идут. Бывает и по 10, и по 20 раз за месяц туда лупят: и арта работает, и мы работаем», - рассказал командир реактивной батареи с позывным Сатурн.

Обстановку на правом берегу Днепра изучают операторы беспилотников. Они же дают целеуказания артиллеристам. Многие незаметные с первого взгляда укрытия удается обнаружить во время так называемой «свободной охоты», когда дроны снуют вдоль линии обороны в поисках противника.

«Чаще всего у нас в объективе находится личный состав противника. Работаем по нему: по блиндажам, домам и любым таким укрытиям», - поделился оператор FPV систем с позывным Якудза.

Боевики киевского режима пытаются защитить свои позиции, используют средства радиоэлектронной борьбы, зачастую иностранного производства. Но даже за мощными помехами укрыться не удается. Операторы FPV-дронов наносят удар.

С наступлением темноты за дело берутся расчеты российских самоходок. Скорость, мобильность и точность их главные преимущества.

Ночь - время когда артиллерия начинает работать. Почему ночь? Потому что недалеко от дельты Днепра находится много открытых мест, где сложно спрятаться днем от взгляда противника, от беспилотников и спутников, а ночь - самое время для работы.

Пользуясь моментом, когда ни спутники, ни разведка противника не могут отследить перемещения вдоль берега Днепра, с огневых позиций работает САУ «Гвоздика». Несколько целей обнаружены недалеко от днепровских островов.

«Сейчас противник активные действия принимает на островах, в устье Днепра. Пытается вытеснить нас с островов, чтобы ближе подойти к берегу», - рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Горец.

Успеха в этом направлении украинские силы так и не добились. А вместе со сложностями на других участках фронта, постепенно теряют свои позиции на побережье.

Ранее Минобороны России показало, как боеприпас «Ланцет» сжег украинскую САУ «Гвоздика» в Херсонской области. САУ 2С1 «Гвоздика» противника находилась на расстоянии около 30 км от линии боевого соприкосновения и была замаскирована.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#РСЗО Град #Днепр #наш эксклюзив #запорожская область #Херсонская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 