Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским подразделениям в Запорожской и Херсонской областях. За сутки ВСУ потеряли сотню военнослужащих, танк, американскую САУ Paladin, три гаубицы М777, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», а также три склада боеприпасов, и один с военной техникой и оборудованием. Удары по позициям противника на правом берегу Днепра наносят в том числе расчеты РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика».

После подтверждения координат цели от корректировщиков с воздуха, полный пакет реактивных снарядов «Града» уходит к цели. А через минуту объективный контроль подтверждает - залпом накрыты живая сила противника, укрепления и оружейные склады. Еще недавно артиллеристы воздушно-десантных войск уничтожали врага на том же самом месте, но не прошло и двух дней, как украинское командование снова посылает своих людей уже на пристрелянные разбитые позиции.

«На нашем направлении частенько по одним и тем же точкам работаем. И все равно - идут. Бывает и по 10, и по 20 раз за месяц туда лупят: и арта работает, и мы работаем», - рассказал командир реактивной батареи с позывным Сатурн.

Обстановку на правом берегу Днепра изучают операторы беспилотников. Они же дают целеуказания артиллеристам. Многие незаметные с первого взгляда укрытия удается обнаружить во время так называемой «свободной охоты», когда дроны снуют вдоль линии обороны в поисках противника.

«Чаще всего у нас в объективе находится личный состав противника. Работаем по нему: по блиндажам, домам и любым таким укрытиям», - поделился оператор FPV систем с позывным Якудза.

Боевики киевского режима пытаются защитить свои позиции, используют средства радиоэлектронной борьбы, зачастую иностранного производства. Но даже за мощными помехами укрыться не удается. Операторы FPV-дронов наносят удар.

С наступлением темноты за дело берутся расчеты российских самоходок. Скорость, мобильность и точность их главные преимущества.

Ночь - время когда артиллерия начинает работать. Почему ночь? Потому что недалеко от дельты Днепра находится много открытых мест, где сложно спрятаться днем от взгляда противника, от беспилотников и спутников, а ночь - самое время для работы.

Пользуясь моментом, когда ни спутники, ни разведка противника не могут отследить перемещения вдоль берега Днепра, с огневых позиций работает САУ «Гвоздика». Несколько целей обнаружены недалеко от днепровских островов.

«Сейчас противник активные действия принимает на островах, в устье Днепра. Пытается вытеснить нас с островов, чтобы ближе подойти к берегу», - рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Горец.

Успеха в этом направлении украинские силы так и не добились. А вместе со сложностями на других участках фронта, постепенно теряют свои позиции на побережье.

Ранее Минобороны России показало, как боеприпас «Ланцет» сжег украинскую САУ «Гвоздика» в Херсонской области. САУ 2С1 «Гвоздика» противника находилась на расстоянии около 30 км от линии боевого соприкосновения и была замаскирована.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.