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Бывший глава Шатуры подозревается в растрате более 200 млн рублей

Растраченные средства должны были пойти на строительство водозабора и очистных сооружений.
Игнат Далакян 2024-07-17 20:48:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Бывшего главу Шатурского городского округа Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Московской области.

По данным следователей, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.

Сотрудники СК провели обыск по месту работы подозреваемого и осмотрели его транспортные средства. На данный момент с задержанным работают следователи.

Артюхин подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По этой статье ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

#в стране и мире #Задержание #растрата #экс-глава Шатуры
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