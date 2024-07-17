Бывший глава Шатуры подозревается в растрате более 200 млн рублей

Бывшего главу Шатурского городского округа Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Московской области.

По данным следователей, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.

Сотрудники СК провели обыск по месту работы подозреваемого и осмотрели его транспортные средства. На данный момент с задержанным работают следователи.

Артюхин подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По этой статье ему может грозить до 10 лет тюрьмы.