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В Омске приставы пытаются взыскать 700 тысяч рублей с первоклассницы

Мать девочки рассказала, что задолженности на имя девочки возникли из-за ошибки в канцелярии.
Игнат Далакян 2024-07-17 19:52:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Омске приставы пытаются взыскать 700 тысяч рублей с восьмилетней девочки. Мама первоклассницы Арины рассказала «Звезде», что сначала долги приходили по коммунальным услугам, затем от микрозаймов и кредитные организаций.

Максимальная сумма задолженности составляла 727 тысяч рублей. Долги поступали из Москвы, Белгорода, Воронежа и Ростова-на Дону.

Женщина рассказала, что задолженности на имя девочки возникли из-за ошибки в канцелярии. Первые уведомления о долгах Арина получила в три года. Мама девочки Мария заметила их в своем аккаунте на Госуслугах.

«Специалист внес данные моего ребенка в ряд исполнительных производств. Но он уже уволен», - пояснила Мария.

Такая ошибка способна привести к аресту счетов матери, закрытию выезда из страны. Обращения в государственные органы не давали результатов.

На данный момент Федеральная служба судебных приставов ведет проверку.

#девочка #Долги #наш эксклюзив #Приставы
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