В Омске приставы пытаются взыскать 700 тысяч рублей с первоклассницы

В Омске приставы пытаются взыскать 700 тысяч рублей с восьмилетней девочки. Мама первоклассницы Арины рассказала «Звезде», что сначала долги приходили по коммунальным услугам, затем от микрозаймов и кредитные организаций.

Максимальная сумма задолженности составляла 727 тысяч рублей. Долги поступали из Москвы, Белгорода, Воронежа и Ростова-на Дону.



Женщина рассказала, что задолженности на имя девочки возникли из-за ошибки в канцелярии. Первые уведомления о долгах Арина получила в три года. Мама девочки Мария заметила их в своем аккаунте на Госуслугах.

«Специалист внес данные моего ребенка в ряд исполнительных производств. Но он уже уволен», - пояснила Мария.

Такая ошибка способна привести к аресту счетов матери, закрытию выезда из страны. Обращения в государственные органы не давали результатов.

На данный момент Федеральная служба судебных приставов ведет проверку.