Уголовное дело завели на блогера, растоптавшего православный крест

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогера, который во время стрима растоптал христианский крест. Об этом сообщил столичный главк СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК России», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что следователи оперативно установили фигуранта дела и задержали его. Блогера доставили в следственный отдел, где сотрудники СК РФ его допросили. Как передает телеканал «360», в ходе общения блогер извинился перед всеми христианами.

Также по месту проживания был произведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли мобильный телефон, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Наказать блогера, глумившегося над православным крестом, призвал и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. Он завил РИА Новости, что фигуранта «необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины».

Инцидент произошел 12 июля в Москве. Блогер из Дагестана вел стрим, во время которого он растоптал и оплевал христианский крест. На поведение блогера обратил внимание глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел немедленно начать поиски «подлеца».