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Уголовное дело завели на блогера, растоптавшего православный крест

Против блогера возбудили уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Игнат Далакян 2024-07-17 18:18:57
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогера, который во время стрима растоптал христианский крест. Об этом сообщил столичный главк СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК России», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что следователи оперативно установили фигуранта дела и задержали его. Блогера доставили в следственный отдел, где сотрудники СК РФ его допросили. Как передает телеканал «360», в ходе общения блогер извинился перед всеми христианами.

Также по месту проживания был произведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли мобильный телефон, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Наказать блогера, глумившегося над православным крестом, призвал и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. Он завил РИА Новости, что фигуранта «необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины».

Инцидент произошел 12 июля в Москве. Блогер из Дагестана вел стрим, во время которого он растоптал и оплевал христианский крест. На поведение блогера обратил внимание глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел немедленно начать поиски «подлеца».

#в стране и мире #Уголовное дело #блогер #крест
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