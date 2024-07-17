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Четверо погибли в Ленобласти при столкновении «Ласточки» с авто

Экстренное торможение поезда не помогло избежать столкновения.
Мария Зайцева 2024-07-17 16:59:08
© Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Ленинградской области автомобиль столкнулся с поездом «Ласточка», в результате чего погибли два взрослых и два ребенка, сообщил «Звезде» источник.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, применение экстренного торможения машинистом не помогло избежать столкновения.

Происшествие произошло на регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово - Мшинская. На место выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин, движение поездов временно остановлено.

Сообщается, что Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура займется проверкой всех обстоятельств происшествия и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Отмечается, что в случае наличия оснований будут приняты меры.

#в стране и мире #поезд #Автомобиль #происшествие #столкновение #погибшие #Ласточка
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