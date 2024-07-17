Военнослужащие ВВО улучшили навыки тактической стрельбы в Приамурье

В Амурской области на военном полигоне Екатеринославский для военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) прошел курс по армейской тактической стрельбе. Об этом сообщило Минобороны России.

Занятия проводились ежедневно под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие действовали в составе боевых двоек и троек, перемещаясь в пределах укрытий. Бойцы вели стрельбу из различных положений - стоя, лежа, с колена или в движении. Целью занятий было совершенствование реакции и навыков военнослужащих для более эффективного применения их в бою.

«На этом учебном месте отрабатываются следующие учебные вопросы: передвижение в двойках-тройках, работа из-за укрытий с различных положений, с левого и правого плеча», - рассказал инструктор по армейской тактической стрельбе ВВО с позывным Гром.

Он также отметил, что в процессе учений для создания атмосферы реального боя использовались имитационные боевые средства и дымы.

«Используются имитационные средства - дымы, гранаты, взрывпакеты - для приближения реальной обстановки специальной военной операции», - рассказал инструктор.

При выполнении стрелковых упражнений особое внимание уделялось взаимодействию военнослужащих друг с другом, контролю расхода боеприпасов и навыкам скоростной стрельбы.

После завершения тренировочного процесса инструкторы предоставили обратную связь с разбором имеющихся ошибок для последующей отточки каждого элемента упражнений до автоматизма.

Материал подготовили Анастасия Крымская и Николай Баранов.