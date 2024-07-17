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Опубликованы кадры последствий пожара в краснодарском парке Галицкого

Очаг возгорания находился в Энергоцентре, где хранятся инструменты.
Глеб Владовский 2024-07-17 13:43:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры последствий пожара в краснодарском парке Галицкого. По данным пресс-службы парка, загорелся Энергоцентр.

На опубликованных «Звездой» кадрах можно видеть последствия пожара внутри самого помещения. Сильнее всего от огня пострадали пол и стены.

В Telegram-канале парка отметили, что на месте происшествия хранятся инструменты.

«По предварительной информации, пострадавших нет! Причина возгорания неизвестна», - говорится в заявлении.

Точная информация о повреждениях не приводится.

 

#пожар #Краснодар #наш эксклюзив #парк галицкого
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