Опубликованы кадры последствий пожара в краснодарском парке Галицкого

Появились кадры последствий пожара в краснодарском парке Галицкого. По данным пресс-службы парка, загорелся Энергоцентр.

На опубликованных «Звездой» кадрах можно видеть последствия пожара внутри самого помещения. Сильнее всего от огня пострадали пол и стены.

В Telegram-канале парка отметили, что на месте происшествия хранятся инструменты.

«По предварительной информации, пострадавших нет! Причина возгорания неизвестна», - говорится в заявлении.

Точная информация о повреждениях не приводится.