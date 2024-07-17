Бодибилдерам из РФ вернули флаг и гимн на международных соревнованиях

В Международной федерации бодибилдинга приняли решение вернуть право атлетам из РФ и Белоруссии выступать с флагом и гимном своих стран на чемпионатах мира и Европы. Об этом сообщил президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.

По его словам, за два года в организации поменялось отношение касательно ситуации на Украине.

«По-моему, он (президент международной федерации. - Прим. ред.) мне сказал, что из 25 членов исполкома 23 проголосовали за возвращение флага и гимна российской и белорусской командам», - приводит слова Вишневского RT.

Он также отметил, что некоторые члены исполкома стремились задержать голосование. Однако сам глава заявил о необходимости провести его.

Напомним, что 13 июля бодибилдеров из России и Белоруссии допустили к участию на международных турнирах в индивидуальном статусе под флагом организации.