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Замначальника УМВД Махачкалы Мурзаева задержали за взятку в 13 млн

На Казбека Мурзаева возбуждено дело о получении взятки.
Услада Дубинина 2024-07-17 11:21:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заместителя начальника управления МВД Махачкалы на транспорте Казбека Мурзаева задержали по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 миллионов рублей. Возбуждено дело», - сказал собеседник агентства.

Во время обыска в кабинете замначальника УМВД нашли 4,4 г гашиша, об этом сообщает Mash. По информации оперативных служб, взятка поступила от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». Сотрудники компаний перегружали суда в течение двух лет, рассчитывая на укрывательство Казбека Мурзаева.

#в стране и мире #Махачкала #взятка #УМВД #морской порт #мурзаев
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