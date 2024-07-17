Замначальника УМВД Махачкалы Мурзаева задержали за взятку в 13 млн

Заместителя начальника управления МВД Махачкалы на транспорте Казбека Мурзаева задержали по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 миллионов рублей. Возбуждено дело», - сказал собеседник агентства.

Во время обыска в кабинете замначальника УМВД нашли 4,4 г гашиша, об этом сообщает Mash. По информации оперативных служб, взятка поступила от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». Сотрудники компаний перегружали суда в течение двух лет, рассчитывая на укрывательство Казбека Мурзаева.