Археологи раскопали уникальные фарфоровые предметы XIX века на Таганке

Археологи обнаружили фарфоровые артефакты XIX века в Таганском районе Москвы. Во время археологических работ были найдены блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышка от помадной баночки доктора Швейкерта. Информация о находках появилась на сайте мэра и правительства столицы.

«Сейчас специалисты готовят для передачи в музейный фонд блюдце XIX века, изготовленное на первой европейской фарфоровой мануфактуре», - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На блюдце с клеймом мейсенского фарфора изображены два скрещенных голубых меча из герба Саксонии, посуда с таким узором являлась предметом украшения сервизов знатных домов.

Из статьи на сайте известно, что крышка от помадной баночки из аптеки Феррейна. Емельянов предположил, что в знаменитой московской аптеке могли продаваться лекарственные препараты врача Юлия Юрьевича Швейкерта. Ценность найденного артефакта в большей мере состоит в месте продажи помады и личности доктора, изготовившего ее.