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Археологи раскопали уникальные фарфоровые предметы XIX века на Таганке

Специалисты обнаружили фарфоровые блюдце и крышку от помадной баночки.
Услада Дубинина 2024-07-17 09:36:54
© Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Археологи обнаружили фарфоровые артефакты XIX века в Таганском районе Москвы. Во время археологических работ были найдены блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышка от помадной баночки доктора Швейкерта. Информация о находках появилась на сайте мэра и правительства столицы.

«Сейчас специалисты готовят для передачи в музейный фонд блюдце XIX века, изготовленное на первой европейской фарфоровой мануфактуре», - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На блюдце с клеймом мейсенского фарфора изображены два скрещенных голубых меча из герба Саксонии, посуда с таким узором являлась предметом украшения сервизов знатных домов.

Из статьи на сайте известно, что крышка от помадной баночки из аптеки Феррейна. Емельянов предположил, что в знаменитой московской аптеке могли продаваться лекарственные препараты врача Юлия Юрьевича Швейкерта. Ценность найденного артефакта в большей мере состоит в месте продажи помады и личности доктора, изготовившего ее.

#Москва #в стране и мире #археологи #артефакт #таганский район
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