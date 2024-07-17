Расчеты «Градов» уничтожили Marder с десантом ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты РСЗО «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили германскую БМП Marder с десантом и живую силу ВСУ. Видео с действиями российских артиллеристов опубликовало МО РФ.

Разведка выявила нахождение противника и передала информацию. Артиллеристы заняли позиции и нанесли удар. В результате четких и слаженных действий цель была поражена.

На кадрах видно, как расчет занимает позицию, разворачивает установку и делает вычисления перед ведением огня. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям.

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.