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Расчеты «Градов» уничтожили Marder с десантом ВСУ в зоне спецоперации

Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.
2024-07-17 11:06:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили германскую БМП Marder с десантом и живую силу ВСУ. Видео с действиями российских артиллеристов опубликовало МО РФ.

Разведка выявила нахождение противника и передала информацию. Артиллеристы заняли позиции и нанесли удар. В результате четких и слаженных действий цель была поражена.

На кадрах видно, как расчет занимает позицию, разворачивает установку и делает вычисления перед ведением огня. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям.

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Град #МО РФ #СВО
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