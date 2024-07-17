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Расчет «Тора» прикрыл российские войска под Авдеевкой

Расчеты ПВО обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава.
2024-07-17 10:43:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Центр» прикрыл действия мотострелковых и танковых подразделений на Авдеевском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Кадры боевой работы зенитчиков показало Минобороны России. На предоставленной ведомством записи видно, как сканируется небо, передвигается машина, вылетают выпущенные ракеты.

«Военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения, где оперативно развертывают комплекс из походного положения в боевое и проводят мониторинг воздушного пространства над позициями российских подразделений», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В описании сказано, что зенитчики днем и ночью ведут боевую работу, прикрывая наши подразделения от атак с воздуха.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ЗРК #Тор #МО РФ #СВО
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