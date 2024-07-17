По приказу гитлеровца Фон Эрдмансдорфа расстреляли 125 советских граждан

Во время Великой Отечественной войны генерал-майор германской армии и военный комендант города Могилев Готтфрид фон Эрдмансдорф лично отдал приказ расстрелять от 120 до 125 советских граждан за якобы их связи с партизанами.

После расстрела их трупы были сожжены. Об этом стало известно во время допроса этого немецкого генерала, взятого в плен в ходе Белорусской наступательной операции. Соответствующий архив опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Я лично утвердил 120-125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», - указал Эрдмансдорф.

Также уточняется, что на допросе он подробно сообщил о войне Германии против СССР и о его личном участии в военных преступлениях. По мнению гитлеровца, большим преступлением было вести войну на всей территории Советского Союза, включая Белоруссию.

«Во время следствия в Минске генерал Г. фон Эрдмансдорф дал подробные показаниях о своем участии в войне против СССР. На вопрос следователя, как он расценивает гитлеровскую агрессию против СССР, Г. фон Эрдмансдорф ответил: "Как большое преступление [...] я считаю преступным сам метод ведения войны на всей территории Советского Союза, в том числе и Белоруссии"», - сообщается в протоколе допроса.

Дополняя про свое участие в совершенных военных преступлениях, генерал Фон Эрдмансдорф указал, что, выполняя приказы командира 56-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Офен, он распорядился расстрелять пленных комиссаров Красной Армии и арестовать коммунистов.

«В результате за период с 22 июня 1941 года по сентябрь 1941 года подчиненными моего полка расстрелян один комиссар Красной Армии и арестовано около 600 человек коммунистов - мирных советских граждан, из коих 20 человек расстреляно якобы при попытке к бегству и оказании сопротивления. Остальные же коммунисты были направлены в отдел 1-с 56-й пехотной дивизии, а затем переданы полевой жандармерии и также расстреляны», - заявил пленный гитлеровец.

Фон Эрдмансдорф добавил, что для запугивания советских граждан по его велению проводились аресты этих людей, заключение их в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию.

Допрос генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа произошел 24 декабря 1945 года в Минске. Позднее, 15–29 января 1946 года на судебном процессе там же его привлекли в качестве обвиняемого в военных преступлениях и приговорили к смертной казни. Он был публично повешен на Минском ипподроме 30 января 1946 года.