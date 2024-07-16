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Больше тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Со стороны Керчи очереди для проезда автомобилей по Крымскому мосту не образовалось.
Услада Дубинина 2024-07-16 08:44:28
© Фото: очередь Виталий Тимкив, РИА Новости

Тысяча автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале, где публикуется информация о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», - указано в сообщении. 

Известно, что очередь из транспортных средств перед пунктом досмотра со стороны Керчи отсутствует. 

Из сообщений в в Telegram-канале известно, что с каждым часом очередь со стороны Тамани возрастает. Так, в 5 утра проезда ожидали 670 транспортных средств, в 6 утра - 975 машин, в 7 утра появилось сообщение о 1000 автомобилях, которые находятся в очереди. Время ожидания также увеличилось с двух до трех часов. 

#в стране и мире #Крым #Крымский мост #Пробка #очередь
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