Больше тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Тысяча автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале, где публикуется информация о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», - указано в сообщении.

Известно, что очередь из транспортных средств перед пунктом досмотра со стороны Керчи отсутствует.

Из сообщений в в Telegram-канале известно, что с каждым часом очередь со стороны Тамани возрастает. Так, в 5 утра проезда ожидали 670 транспортных средств, в 6 утра - 975 машин, в 7 утра появилось сообщение о 1000 автомобилях, которые находятся в очереди. Время ожидания также увеличилось с двух до трех часов.