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Ошибки в местоимениях среди «60 полов»* грозят немцам большими штрафами

Новый закон о самоопределении в Германии предусматривает штрафные санкции за ошибки в употреблении местоимений среди «60 полов»*.
Дарина Криц 2024-07-16 02:59:36
© Фото: Fred de Noyelle GODONG Globallookpress

Жителей Германии ждет штраф, если они неверно употребят местоимение в одном из 60 полов*.

Как сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Die Welt, речь идет о новом законе о самоопределении, который вступает в силу 1 августа. Уточняется, что также нельзя будет упоминать прежний пол человека.

«Вам следует знать эти новые местоимения, иначе вы рискуете быть оштрафованными. Намеренное раскрытие предыдущего пола трансгендера карается штрафом в соответствии с Законом о самоопределении. Процессы по этому поводу предсказуемы. Чтобы избежать конфликта, вам нужно знать новые местоимения, такие как "дей" или "ксиер"», - заявили журналисты.

Штраф за нарушение нового закона грозит жителю Германии потерей порядка 10 тысяч евро. Местные чиновники отмечают, что денежное наказание могут назначить, только если «намеренно причиняется вред путем раскрытия предыдущего пола».

Как сообщалось в 2017 году, в Германии 43-трехлетняя трансгендер Анастасия Бифанг в звании подполковника возглавила 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков.

Впервые в ФРГ на должность командира батальона немецких вооруженных сил назначили трансгендера. На тот момент подполковник Анастасия Бифанг служила уже 23 года, но до последнего времени она была мужчиной.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

#в стране и мире #Германия #трансгендер #штраф #пол #местоимения
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