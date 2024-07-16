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Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра

Всего за последние сутки противник выпустил по населенному пункту не менее 47 боеприпасов.
Анастасия Бобылева 2024-07-16 23:52:58
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Украинские националисты снова обстреляли Горловку из артиллерии. По населенному пункту выпустили три снаряда калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за последние сутки боевики ВСУ выпустили по Горловке не менее 47 снарядов. Из них два - кассетного типа. Также противник сбросил один боеприпас с беспилотника.

#в стране и мире #ВСУ #Горловка #Обстрел
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