Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра

Украинские националисты снова обстреляли Горловку из артиллерии. По населенному пункту выпустили три снаряда калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за последние сутки боевики ВСУ выпустили по Горловке не менее 47 снарядов. Из них два - кассетного типа. Также противник сбросил один боеприпас с беспилотника.