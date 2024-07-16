Въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области ограничат с 23 июля

С 23 июля въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области ограничат в связи со сложной оперативной ситуацией. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Ограничения затронут: в Белгородском районе село Вергилёвка, село Щетиновка, хутор Валковский; в Борисовском районе село Богун-Городок; в Грайворонском городском округе село Безымено и поселок Горьковский; в Краснояружском районе село Демидовка, село Поповка и село Прилесье; в Шебекинском городском округе поселок Красное, поселок Ленинский, хутор Мухин, хутор Панков и поселок Первомайский.

На въездах в них установят контрольно-пропускные пункты с представителями силовых структур. Для обеспечения безопасности их обеспечат бетонными модульными укрытиями.

Въезд общественного транспорта на территорию пунктов будет запрещен. Для проезда жителям нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов.

Женщин и детей пропускать не будут, мужчин только в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты, то есть в бронежилете и каске, а также в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны.

Дома будут охраняться силами Министерства обороны по согласованному порядку и графику. Оплата коммунальных платежей в пунктах будет приостановлена.