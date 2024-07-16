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Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии

Бывшего адвоката признали виновным по делу о распространении фейков о российской армии.
Игнат Далакян 2024-07-16 16:10:04
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

Басманный районный суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина*( физическое лицо, выполняющее функцию иноагента в России) к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В заявлении говорится, что обвиняемого признали виновным по статье 207.3 УК РФ ( публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ ). Фейгин* будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ему нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сети интернет на срок 4 года.

Помимо этого он должен будет выплатить штраф в размере 4,5 миллионов рублей.

Ранее московская адвокатская палата лишила Марка Фейгина* адвокатского статуса. До этого его поведение сочли неэтичным из-за использования в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.

* Марк Фейгин - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

#в стране и мире #суд #Приговор #колония #обвинение
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