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Мэр Ульяновска объяснил свое увлечение ресторанами фастфуда

Мэр Ульяновска Болдакин заявил, что ходил в рестораны быстрого питания из-за предпочтений его детей.
Мария Зайцева 2024-07-16 16:32:27
© Фото: A_Boldakin, Telegram

Мэр Ульяновска Александр Болдакин заявил, что ходил в рестораны быстрого питания из-за рациона своих детей. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее он давал интервью порталу 73online, где пожаловался, что жители города фотографируют его в кафе фастфуда и смеются над этим.

«Где бы я не появился, все не нравится. Вот, говорили, пузо наедает... Ну да, я полненький!», - заявил Болдакин в конце мая.

Во вторник мэр объяснил, что у него четверо детей, которые предпочитают такие блюда. По его словам, сам он питается привычными продуктами.

«Что касается лишнего веса — у меня такая конституция, в моих социальных сетях есть фото папы, мамы, бабушки, они тоже были полные», - отметил он.

Ресторан быстрого питания в городе обратился к Болдакину с помощью надписи на баннере «Мэр, мы соскучились!» и дальнейшим призывом зайти в кафе. Акцию глава Ульяновска не прокомментировал. По словам администрации, он спокойно отнесся к ней.

#в стране и мире #Ульяновск #мэр #фастфуд #ресторан #вес
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