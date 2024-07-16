ЦАХАЛ по ошибке обстрелял машину с израильтянами внутри

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ошибочно обстреляла автомобиль, в котором находились двое израильских граждан. Они получили ранения. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан.

«Силы ЦАХАЛ, действовавшие в районе бригады Биньямин, недавно открыли огонь по транспортному средству, которое считали подозрительным. При первоначальном расследовании выяснилось, что стрельба была случайно произведена по израильскому транспортному средству. Инцидент расследуется», - указали в пресс-службе оборонного ведомства.

После этого двух израильтян, которые получили легкие ранения, эвакуировали в больницу для оказания медицинской помощи.