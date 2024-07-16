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ЦАХАЛ по ошибке обстрелял машину с израильтянами внутри

Израильская армия по ошибке атаковала авто, внутри которого находились граждане Израиля, они получили ранения.
Марина Крижановская 2024-07-16 01:52:11
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ошибочно обстреляла автомобиль, в котором находились двое израильских граждан. Они получили ранения. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан.

«Силы ЦАХАЛ, действовавшие в районе бригады Биньямин, недавно открыли огонь по транспортному средству, которое считали подозрительным. При первоначальном расследовании выяснилось, что стрельба была случайно произведена по израильскому транспортному средству. Инцидент расследуется», - указали в пресс-службе оборонного ведомства.

После этого двух израильтян, которые получили легкие ранения, эвакуировали в больницу для оказания медицинской помощи.

#в стране и мире #Израиль #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #Обстрел #ошибка #раненные израильтяне
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