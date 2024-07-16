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В Забайкалье возникли проблемы с электричеством после аварии на ГРЭС

На втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС зафиксировано аварийное отключение.
Мария Зайцева 2024-07-16 15:02:42
© Фото: Артем Кулекин, РИА Новости

В Республике Бурятия на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС произошло аварийное отключение. Об этом заявили власти.

Сообщается, что во время периода пиковой нагрузки в 20.00 по местному времени и в 14.00 по московскому в энергосистеме Забайкальского края была ограничена подача электроэнергии.

В мэрии Улан-Удэ отметили, что в микрорайонах Шишковка, Аршан, 100 квартал, Забайкальский, Светлый, Силикатный и Элеватор была отключена электроэнергия.

Региональное диспетчерское управление занимается распределением мощности электроэнергии, включая энергосистему Иркутской области. Восстановление подачи электричества начнется после пиковой нагрузки.

#забайкальский край #авария #бурятия #электроэнергия #Улан-Удэ #энергоблок #грэс
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