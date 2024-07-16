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Гроссмейстер Карякин и Герой России Нимченко станут сенаторами от Крыма

Сергей Аксенов выразил благодарность уходящим с поста сенаторов Ольге Ковитиди и Сергею Цекову.
Услада Дубинина 2024-07-16 13:08:00
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Гроссмейстер Сергей Карякин и Герой России, участник СВО Юрий Нимченко займут посты сенаторов от Крыма, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. <...> Сенатором от законодательного (представительного) органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», - написал Аксенов в Telegram-канале.

Он рассказал, что Юрий Нимченко характеризуется как человек с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера, а Сергей Карякин - настоящий патриот, который занимается развитием воспитания у подрастающего поколения.

Сергей Аксенов поблагодарил Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, которые покидают пост сенаторов. Он отметил их большой вклад в развитие России и Крыма.

#в стране и мире #Крым #Сергей Аксенов #сенаторы #Совфед РФ
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