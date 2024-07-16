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Палубные летчики отработали воздушный бой в небе Заполярья

Летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота выполнили учебно-боевые полеты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Они отработали летную смену на аэродроме Североморск-1.
2024-07-16 14:18:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Палубные летчики Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья. Тренировки проводились в преддверии Дня авиации Военно-морского флота, сообщает Министерство обороны РФ.

Полеты проходили на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Участвовали не только летчики с большим опытом, но и молодое поколение. Минобороны опубликовало кадры, на которых показано, как самолеты едут по взлетно-посадочной полосе, взлетают и набирают высоту. Камера зафиксировала, как истребители летят в небе, над водами и полями, среди облаков. Также показана посадка самолетов.

«Пилоты на практике отработали тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также палубные летчики совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования, выполнили отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа, отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп. Учебно-тренировочные полеты проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова. Часть полетных заданий истребители выполнили над Баренцевым морем в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #летчики #МиГ-29К #МиГ-29КУБ
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