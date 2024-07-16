Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевики украинского нацформирования «Азов»* являются фашистами. Так он прокомментировал опубликованное в Сети видео расстрела безоружного российского военнослужащего.

«Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться - их нужно уничтожать», - подчеркнул спикер Кремля.

От добавил, что наши герои на передовой так не делают. Кроме того, Песков напомнил, что судебная база по преступлениям пособников киевского режима собирается не первый год.

Накануне 16 июля в Сети появилось видео расстрела безоружного российского военнослужащего украинскими боевиками. В свою очередь ряд экспертов заявили, что это является нарушением Женевских конвенций.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.