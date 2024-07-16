В Кузбассе пьяные подростки разгромили более 150 надгробий

Пьяные подростки уронили на землю 166 надгробий на местном кладбище в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«К совершению противоправных деяний причастны два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали из Новокузнецка в гости к родственникам», - указано в сообщении.

Известно, что вместе с несовершеннолетними в отдел полиции доставили их законных представителей. Отцу одного из подростков грозит штраф в размере до 2 000 рублей по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

В Следственном комитете устанавливают обстоятельства произошедшего. Полиция Кузбасса напомнила о праве потерпевших граждан подать иск на возмещение ущерба.