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В Кузбассе пьяные подростки разгромили более 150 надгробий

Отцу одного из подростков грозит штраф до 2 000 рублей за административное нарушение.
Услада Дубинина 2024-07-16 12:18:20
© Фото: МВД РФ

Пьяные подростки уронили на землю 166 надгробий на местном кладбище в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«К совершению противоправных деяний причастны два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали из Новокузнецка в гости к родственникам», - указано в сообщении.

Известно, что вместе с несовершеннолетними в отдел полиции доставили их законных представителей. Отцу одного из подростков грозит штраф в размере до 2 000 рублей по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

В Следственном комитете устанавливают обстоятельства произошедшего. Полиция Кузбасса напомнила о праве потерпевших граждан подать иск на возмещение ущерба. 

#в стране и мире #Кемеровская область #МВД #кузбасс #надгробия #могилы
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