Песков опроверг замедление WhatsApp* в России

Временные сбои в работе приложения WhatsApp* могут быть связаны с мероприятиями по антитеррористической борьбе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Наверное, это меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет. По крайней мере, я не располагаю такой информацией», - заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил в интервью для «Парламентской газеты», что к мессенджеру применяется «замедление» на территории Дагестана. Он уточнил, что следующим этапом может стать блокировка WhatsApp*. Немкин также обратил внимание, что к руководству мессенджера были направлены требования ограничить распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.