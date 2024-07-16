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Песков опроверг замедление WhatsApp* в России

Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о намеренном замедлении WhatsApp*.
Услада Дубинина 2024-07-16 11:40:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Временные сбои в работе приложения WhatsApp* могут быть связаны с мероприятиями по антитеррористической борьбе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

«Наверное, это меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет. По крайней мере, я не располагаю такой информацией», - заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил в интервью для «Парламентской газеты», что к мессенджеру применяется «замедление» на территории Дагестана. Он уточнил, что следующим этапом может стать блокировка WhatsApp*. Немкин также обратил внимание, что к руководству мессенджера были направлены требования ограничить распространение призывов к участию в экстремистских акциях. 

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #WhatsApp #мессенджер #антон немкин
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