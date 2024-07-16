Зенитчики ВС РФ заявили, что «щелкают как орешки» ракеты HIMARS

Российские зенитчики заявили корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику, что им удается уничтожать прилетающие ракеты HIMARS «щелкая их как орешки».

Оберегают наших воинов на земле от ударов с воздуха российские комплексы ПВО. ЗРК «Бук» зенитчиков из Бурятии вылавливает в небе реактивные снаряды, баллистические и крылатые ракеты. В их числе натовские, такие как HIMARS и Storm Shadow.

Локаторы «Бук» видят цель, летящую на огромной скорости, на расстоянии до 100 километров. ЗРК может поразить одновременно до четырех объектов.

«Наша батарея из восьми отработала четыре цели. По остальным отработала другая батарея, и были поражены все цели. РСЗО HIMARS мы щелкаем как орешки на достаточных дальностях», - рассказал командир батареи с позывным Лев.

Наши комплексы ПВО работают эффективно и лишают неприятеля возможности на сто процентов использовать западное оружие. Сбивая ракеты и не позволяя им поразить наши войска и стратегические объекты.

«Прикрываем разные объекты живой силы, мирные города, большие объекты промышленности, заводы. А испытываем чувства, когда тебе говорят: "Красавчик! Все попал, все хорошо!" По ощущениям никакую награду не надо, когда тебе говорят, что ты прикрыл людей, все живы-здоровы», - рассказал начальник расчета с позывным Серый.

Таким образом, наши зенитчики обеспечивают надежный щит от нападения воздушных объектов противника не только войскам, но и простым гражданам.

Также корреспондент продемонстрировал боевую работу российских 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С», которые наносят мощные удары по украинским боевикам в районе населенного пункта Урожайное.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.