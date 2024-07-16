МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что покушение на Трампа - предмет озабоченности России

По словам спикера Кремля, Москва продолжит наблюдать за положением дел в США.
Глеб Владовский 2024-07-16 10:02:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия озабочена покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, когда во внутриполитической арене, в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России.

«Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Штатах», - подчеркнул спикер Кремля.

Песков отметил, что США является самой мощной военной страной, которая тратит «бешеные деньги», больше, чем все другие страны вместе взятые, на министерство обороны.

#Дональд Трамп #Дмитрий Песков #наш эксклюзив #президентские выборы в сша
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 