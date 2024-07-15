Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд

Уголовное дело экс-замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова поступило в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения, об этом указано на сайте суда.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Бажанова А. А., оно передано судье Ольге Семиной для рассмотрения», - указано на сайте.

Бажанов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-замглавы Минсельхоза совместно с соучастниками вывели более 1,1 миллиарда рублей через подконтрольное ООО «Вита». Денежные средства были предоставлены организации государством на закупку оборудования для завода в Воронежской области.

В 2013 году бывший чиновник покинул страну, Алексей Бажанов находится в розыске. В 2016 году по запросу Генпрокуратуры РФ на счетах Бажанова заблокировали 12 миллионов швейцарских франков.