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Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за ночь

На Крымском мосту в пробке скопилось около тысячи автомобилей.
Услада Дубинина 2024-07-15 06:51:04
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram- канале, где публикуется информация о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - написано в сообщении.

К 6 утра по местному времени в очереди со стороны Тамани находилось 960 транспортных средств, со стороны Керчи - 90 автомобилей. Известно, что очередь ожидания составляла около трех часов.

Ранее в Telegram-канале появилась информация о перекрытии движения на Крымском мосту. Временное приостановление проезда машин продолжалось около двух часов, с 3:28 до 5:22 утра. Ночью затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствовали. 

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