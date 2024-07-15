Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за ночь

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram- канале, где публикуется информация о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - написано в сообщении.

К 6 утра по местному времени в очереди со стороны Тамани находилось 960 транспортных средств, со стороны Керчи - 90 автомобилей. Известно, что очередь ожидания составляла около трех часов.

Ранее в Telegram-канале появилась информация о перекрытии движения на Крымском мосту. Временное приостановление проезда машин продолжалось около двух часов, с 3:28 до 5:22 утра. Ночью затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствовали.