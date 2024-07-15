В Афганистане в результате шторма погибли 35 человек и 278 пострадали

В восточной провинции Нангархар в Афганистане в результате непогоды погибли не менее 35 человек, 278 пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

«В результате инцидента погибли 35 человек, получили ранения 278 человек, разрушены 400 домов», - сообщает телеканал.

Глава Министерства информации и культуры провинции Курайши Бадлон заявил, что тела и погибших, и пострадавших, были доставлены в центральную больницу Нангархара.

В результате шторомов пострадали также деревья, посевы, линии электричества и связи.

Бадлон предупредил, что количество жертв может увеличиться.