МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Афганистане в результате шторма погибли 35 человек и 278 пострадали

Провинцию Нангархар накрыли сильные дожди и ветер.
Мария Зайцева 2024-07-15 20:16:20
© Фото: Saifurahman Safi XinHua Globallookpress

В восточной провинции Нангархар в Афганистане в результате непогоды погибли не менее 35 человек, 278 пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

«В результате инцидента погибли 35 человек, получили ранения 278 человек, разрушены 400 домов», - сообщает телеканал.

Глава Министерства информации и культуры провинции Курайши Бадлон заявил, что тела и погибших, и пострадавших, были доставлены в центральную больницу Нангархара.

В результате шторомов пострадали также деревья, посевы, линии электричества и связи.

Бадлон предупредил, что количество жертв может увеличиться.

#в стране и мире #Афганистан #дождь #шторм #пострадавшие #ветер #погибшие #повреждения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 