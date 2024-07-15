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Вильфанд рассказал, сколько еще продлится жара в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что к началу выходных температура воздуха вернется к климатической норме.
Мария Зайцева 2024-07-15 18:27:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Высокая температура воздуха в Москве и на юге России сохранится до четверга. Об этом сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в начале июля в столице температура превышала норму на 7-8 градусов. Дневная температура останется на уровне 30-32 градусов до четверга. При этом сохраняется и высокая ночная температура.

Вильфанд сообщил, что в Москве во вторник, среду и четверг ночью будет 18-20 градусов. В центре города может быть до 24 градусов из-за большого количества небоскребов, которые в вечернее время отдают полученную днем солнечную энергию.

Он отметил и высокие температуры на юге европейской части России: в Крыму, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Астраханской и Луганской областях, где температура днем составляет 37-42 градуса.

Метеоролог назвал причиной жары антициклональный режим погоды, когда насыщенные энергией солнечные лучи прогревают подпочвенную поверхность и создают теплый приземный слой воздуха.

В пятницу на юге страны температура снизится до 35-37 градусов и больше не будет достигать отметки в 40.

В Москве в четверг будет от 25 до 27 градусов, к вечеру температура понизится. Пройдут интенсивные осадки с угрозой усиления ветра 17 метров в секунду. Благодаря умеренному воздуху с северо-запада в пятницу и на выходных ночные температуры будут составлять в районе 14-18 градусов, а дневные около 21-26.

#Москва #Погода #Жара #температура #Роман Вильфанд #синоптик #наш эксклюзив #юг россии
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