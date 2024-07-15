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Суд арестовал обвиняемого в убийстве при дорожной разборке в Жуковском

Мужчина ударил водителя арматурой на глазах жены и ребенка, в результате чего тот скончался.
Мария Зайцева 2024-07-15 17:07:13
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Участником дорожного конфликта в Жуковском оказался 21-летний уроженец Дагестана Ренат Меджлумов, который снимал квартиру в городе и работал водителем. Суд арестовал его до 13 сентября по делу об убийстве жителя подмосковного города.

14 июля на улице Баженова между двумя мужчинами начался конфликт. Один распылил другому в лицо перцовый баллончик. Второй в ответ ударил водителя арматурой на глазах у ребенка и жены.

В результате полученных травм житель Жуковского скончался на месте. Меджлумов признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Он не ответил на вопросы журналистов у здания суда, куда парня доставили для избрания меры пресечения. Со слов обвиняемого, он ранее не был судим и не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

#Жуковский #убийство #арест #ДТП #суд #наш эксклюзив #обвиняемый
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