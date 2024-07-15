В Москве спасли запертую на балконе на двое суток собаку

Собака два дня провела взаперти на балконе пятого этажа жилого дома на улице Академика Бакулева в Москве. Сотрудники МЧС смогли спасти животное. Об этом сообщает 360 со ссылкой на источник.

Для вызволения животного в понедельник вызвали спасателей МЧС, а также сотрудников полиции. Собаку, которую удалось спасти, напоили водой. Соседи сообщили, что на данный момент ее забрал участковый.

Сообщается, что пока неизвестно, что произошло с владельцами животного.

Сотрудники полиции отказались от взлома жилья. Для спасения собаки сотрудники МЧС поднялись на балкон.

Ранее очевидцы сняли, как собака пыталась выбраться с балкона через ограждение.