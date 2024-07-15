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В Москве спасли запертую на балконе на двое суток собаку

Собака провела взаперти двое суток на балконе на пятом этаже дома на улице Академика Бакулева.
Мария Зайцева 2024-07-15 17:21:00
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Собака два дня провела взаперти на балконе пятого этажа жилого дома на улице Академика Бакулева в Москве. Сотрудники МЧС смогли спасти животное. Об этом сообщает 360 со ссылкой на источник.

Для вызволения животного в понедельник вызвали спасателей МЧС, а также сотрудников полиции. Собаку, которую удалось спасти, напоили водой. Соседи сообщили, что на данный момент ее забрал участковый.

Сообщается, что пока неизвестно, что произошло с владельцами животного.

Сотрудники полиции отказались от взлома жилья. Для спасения собаки сотрудники МЧС поднялись на балкон.

Ранее очевидцы сняли, как собака пыталась выбраться с балкона через ограждение.

#Москва #в стране и мире #МЧС #полиция #спасение #собака
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