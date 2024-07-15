МЧС РФ показало кадры тушения горящей сухой растительности в Крыму

В Симферопольском районе произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Сегодня, в 10:35, поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Симферопольском р-н, с. Урожайное, СНТ "Дружба"», - говорится в заявлении.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет пять гектаров.

«Из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения», - добавили в МЧС РФ.

На месте происшествия работают 31 человек, 11 единиц техники. Из них от МЧС России 26 специалистов и девять единиц техники.

В ведомстве уточнили, что угрозы для жилых домов нет.