Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в зоне специальной военной операции.

Также в течение суток российскими средствами ПВО сбиты 36 беспилотников ВСУ и пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Кроме того, российские военные за сутки поразили живую силу и технику киевских формирований в 109 районах.

По данным российского оборонного ведомства, за все время проведения спецоперации уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.