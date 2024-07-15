В ЕС продлили антииранские санкции за сотрудничество с Россией

Европейский Союз продлил действие санкций в отношении Ирана в связи с поддержкой России, а также вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Соответстующее заявление опубликовано на официальном сайте совета ЕС.

Уточняется, что срок ограничений распространяется на 12 физических и девять юридических лиц, а также продлен до 27 июля 2025 года.

«В отношении этих лиц введено замораживание активов, а также запрещено прямое или косвенное предоставление им или в их интересах денежных средств или экономических ресурсов. Кроме того, в отношении перечисленных физических лиц действует запрет на поездки в ЕС», - следует из сообщения.

Как сообщает РИА Новости, 31 мая ЕС расширил санкции в отношении Ирана и КНДР за якобы оказание помощи России.