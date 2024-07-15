В Севастополе заявили об угрозе перехода природного пожара на постройки

Природный пожар продолжает распространяться в Севастополе на протяжении трех дней, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Площадь возгорания составила три гектара.

«На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной Службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества», - сообщил Развожаев.

В районе улицы Энергетиков горит сухая трава. Губернатор заявил об угрозе распространения пожара на деревянные постройки из-за ветра. Жители эвакуировалась в безопасное место. Михаил Развожаев обратился к севастопольцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.