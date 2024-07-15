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В Севастополе заявили об угрозе перехода природного пожара на постройки

Природный пожар в Севастополе распространился на площадь трех гектаров.
Услада Дубинина 2024-07-15 13:05:25
© Фото: razvozhaev, Telegram

Природный пожар продолжает распространяться в Севастополе на протяжении трех дней, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Площадь возгорания составила три гектара. 

«На месте работают подразделения МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной Службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества», - сообщил Развожаев.

В районе улицы Энергетиков горит сухая трава. Губернатор заявил об угрозе распространения пожара на деревянные постройки из-за ветра.  Жители эвакуировалась в безопасное место. Михаил Развожаев обратился к севастопольцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

#в стране и мире #пожар #Севастополь #МЧС #Михаил Развожаев
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