В Саудовской Аравии пригрозили G7 распродать долги ЕС из-за активов РФ

Власти Саудовской Аравии пригрозили странам «Большой семерки» распродать долговые бумаги стран Евросоюза в случае ареста российских активов. Об этом сообщило новостное агентство РИА Новости.

Отмечается, что королевство является одним из десяти крупнейших держателей госдолга США - 455,2 млрд $, в то время как резервы ЕС составляют около 69 млрд евро.

По мнению аналитиков, обсуждение этого решения должно послать четкий сигнал странам Запада о том, что необходимо соблюдать нормы международного права. Однако для того, чтобы устроить обвал, примеру Эр-Рияда должны последовать и другие страны.

В свою очередь Минфин королевства не одобряет эту идею, поскольку есть риск дестабилизировать мировой рынок.

Напомним, что в июне 2024 года Саудовская Аравия приняла решение не продлевать соглашение с США о торговле нефтью американским долларом. Как отмечают эксперты, королевству не нравится политика «милитаризации доллара». И данное решение, в свою очередь, вызвало широкий международный резонанс.