МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Саудовской Аравии пригрозили G7 распродать долги ЕС из-за активов РФ

Несмотря на то, что в распоряжении Эр-Рияда, по мнению экспертов, не настолько огромные финрезервы ЕС, есть риск того, что его примеру могут последовать и другие страны Персидского залива.
Глеб Владовский 2024-07-15 11:43:49
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Власти Саудовской Аравии пригрозили странам «Большой семерки» распродать долговые бумаги стран Евросоюза в случае ареста российских активов. Об этом сообщило новостное агентство РИА Новости.

Отмечается, что королевство является одним из десяти крупнейших держателей госдолга США - 455,2 млрд $, в то время как резервы ЕС составляют около 69 млрд евро.

По мнению аналитиков, обсуждение этого решения должно послать четкий сигнал странам Запада о том, что необходимо соблюдать нормы международного права. Однако для того, чтобы устроить обвал, примеру Эр-Рияда должны последовать и другие страны.

В свою очередь Минфин королевства не одобряет эту идею, поскольку есть риск дестабилизировать мировой рынок.

Напомним, что в июне 2024 года Саудовская Аравия приняла решение не продлевать соглашение с США о торговле нефтью американским долларом. Как отмечают эксперты, королевству не нравится политика «милитаризации доллара». И данное решение, в свою очередь, вызвало широкий международный резонанс.

#в стране и мире #Саудовская Аравия #ЕС #Большая семерка #активы РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 