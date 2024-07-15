Снайперы уничтожили тяжелые дроны ВСУ на Ореховском направлении

Снайперы группировки войск «Днепр» уничтожили боевиков и тяжелые квадрокоптеры противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы наших военнослужащих. В описании к видео сказано, что снайпер из 19-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожил боевика ВСУ, когда тот оборудовал фортификационные сооружения. Противник был обнаружен благодаря российским беспилотникам, ведущим разведку с воздуха.

Военнослужащий с позывным Охотник отметил, что враг боится снайперского огня, поэтому также с помощью дронов пытается вычислить позиции снайперов. Поэтому наши снайперы скрытно и оперативно выдвигаются на позицию, выполняют поставленную задачу и покидают позицию.

Другой вариант – оборудовать позицию в блиндаже, и оттуда незаметно вести огонь. В Минобороны подчеркнули, что российские снайперы поражают не только живую силу противника, но и охотящиеся за ними дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.