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Снайперы уничтожили тяжелые дроны ВСУ на Ореховском направлении

Российским снайперам удается поражать не только живую силу противника, но и охотящиеся за ними дроны.
2024-07-15 11:49:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы группировки войск «Днепр» уничтожили боевиков и тяжелые квадрокоптеры противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство поделилось кадрами боевой работы наших военнослужащих. В описании к видео сказано, что снайпер из 19-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожил боевика ВСУ, когда тот оборудовал фортификационные сооружения. Противник был обнаружен благодаря российским беспилотникам, ведущим разведку с воздуха.

Военнослужащий с позывным Охотник отметил, что враг боится снайперского огня, поэтому также с помощью дронов пытается вычислить позиции снайперов. Поэтому наши снайперы скрытно и оперативно выдвигаются на позицию, выполняют поставленную задачу и покидают позицию.

Другой вариант – оборудовать позицию в блиндаже, и оттуда незаметно вести огонь. В Минобороны подчеркнули, что российские снайперы поражают не только живую силу противника, но и охотящиеся за ними дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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