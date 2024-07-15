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Танкисты уничтожили минометы и склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

За последнее время у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты.
2024-07-15 11:23:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3 гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожил минометные расчеты, пулеметные точки, склад боеприпасов и живую силу ВСУ. Кадрами боевой работы танкистов поделилось Минобороны России.

В приоритете целей - укрепления, боевая техника противника, в том числе иностранного производства. За последнее время у экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, БМП. Каждый боевой выход приносит результат.

Нанеся огневое поражение, экипаж покидает позицию, чтобы не попасть под ответный удар. На записи видно, что для защиты башни танка от ударов дронов-камикадзе танкисты приварили защитный козырек к машине.  На конструкцию накинута маскировочная сеть. Вокруг башни установлен противокумулятивный экран.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшенными характеристиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Т-72 #ВСУ #МО РФ #СВО
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