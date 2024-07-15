Артиллеристы группировки «Север» ликвидировали боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчеты орудий «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Минобороны России.

Чтобы орудие не выделялось, а при наблюдении издали его очертания сливались с окружающим пространством, его спрятали среди деревьев. Сверху установили навес с ветвями, а ствол обмотали маскировочной сетью. С казенной части ствола загружаются на лоток снаряд и гильза с зарядом, затвор каморы закрывается, затем производится выстрел. Стреляная гильза выбрасывается на землю, а заряжающий подносит новый снаряд.

В описании к видео сказано, что расчеты «Мста-Б» группировки наносят огневое поражение противнику, поддерживая свои мотострелковые подразделения в ходе проведения СВО. В этот раз разведка обнаружила, что противник стягивает подразделения в лесопосадку и планирует дальнейшие действия. Артиллеристы после получения задачи и нанесли удары по целям.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий. Когда цель поражена, расчет быстро маскирует орудие и уходит в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.