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Артиллеристы группировки «Север» ликвидировали боевиков ВСУ в зоне СВО

Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесопосадку и планирует дальнейшие действия. Артиллеристы получили задачу и нанесли удары по целям.
2024-07-15 10:49:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты орудий «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Минобороны России.

Чтобы орудие не выделялось, а при наблюдении издали его очертания сливались с окружающим пространством, его спрятали среди деревьев. Сверху установили навес с ветвями, а ствол обмотали маскировочной сетью. С казенной части ствола загружаются на лоток снаряд и гильза с зарядом, затвор каморы закрывается, затем производится выстрел. Стреляная гильза выбрасывается на землю, а заряжающий подносит новый снаряд.

В описании к видео сказано, что расчеты «Мста-Б» группировки наносят огневое поражение противнику, поддерживая свои мотострелковые подразделения в ходе проведения СВО. В этот раз разведка обнаружила, что противник стягивает подразделения в лесопосадку и планирует дальнейшие действия. Артиллеристы после получения задачи и нанесли удары по целям.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий. Когда цель поражена, расчет быстро маскирует орудие и уходит в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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