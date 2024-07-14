В Новосибирске грузовик протаранил автобус, один человек погиб

В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил стоящий у края дороги пассажирский автобус, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в МВД по области.

«В результате ДТП пострадали двое мужчин - пассажиры автомобиля “ФАВ”, один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье 14 июля в Ленинском районе города. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, уточнили в министерстве.