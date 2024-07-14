МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Новосибирске грузовик протаранил автобус, один человек погиб

Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения, один пассажир автомобиля скончался в машине скорой помощи, еще один получил ранения.
Елизавета Кондрикова 2024-07-14 09:52:56
© Фото: mvd_54, Telegram

В Новосибирске пьяный водитель грузовика протаранил стоящий у края дороги пассажирский автобус, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в МВД по области.

«В результате ДТП пострадали двое мужчин - пассажиры автомобиля “ФАВ”, один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье 14 июля в Ленинском районе города. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, уточнили в министерстве.

#в стране и мире #грузовик #МВД РФ #Новосибирск #ДТП #жертвы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 