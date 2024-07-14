«Искандер» уничтожил немецкий IRIS-T в Днепропетровской области

Момент уничтожения пусковой установки ЗРК производства Германии IRIS-T в зоне спецоперации попал на видео. Соответствующие кадры показало Министерство обороны РФ.

Как уточняется, операторы беспилотника выявили боевые машины ЗРК на подготовленной огневой позиции в районе населенного пункта Волосское в Днепропетровской области.

Расчетами ОТРК «Искандер» российские войска по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО нанесли ракетный удар.

Пусковая установка была уничтожена - это подтверждают средства объективного контроля. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий боевые машины личный состав ВСУ.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.