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«Искандер» уничтожил немецкий IRIS-T в Днепропетровской области

Операторы БПЛА выявили боевые машины ЗРК на подготовленной огневой позиции.
2024-07-14 14:58:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Момент уничтожения пусковой установки ЗРК производства Германии IRIS-T в зоне спецоперации попал на видео. Соответствующие кадры показало Министерство обороны РФ.

Как уточняется, операторы беспилотника выявили боевые машины ЗРК на подготовленной огневой позиции в районе населенного пункта Волосское в Днепропетровской области.

Расчетами ОТРК «Искандер» российские войска по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО нанесли ракетный удар.

Пусковая установка была уничтожена - это подтверждают средства объективного контроля. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий боевые машины личный состав ВСУ.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Искандер #ЗРК #спецоперация #Пусковая установка #Днепропетровская область #IRIS-T
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