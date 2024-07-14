В Жуковском участник дорожного конфликта ударил оппонента арматурой, пострадавший скончался. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК.

Все произошло накануне на улице Баженова. Как утверждается, конфликт произошел между мужчинами. Один распылил другому в лицо перцовый баллончик. Подозреваемый в качестве ответа ударил его металлической трубой по голове.

«От полученной травмы мужчина скончался», - говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже удалось задержать. Следователи и криминалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.