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В Жуковском участник дорожного конфликта ударил оппонента арматурой

От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Анна Назайкина 2024-07-14 14:19:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Жуковском участник дорожного конфликта ударил оппонента арматурой, пострадавший скончался. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК.

Все произошло накануне на улице Баженова. Как утверждается, конфликт произошел между мужчинами. Один распылил другому в лицо перцовый баллончик. Подозреваемый в качестве ответа ударил его металлической трубой по голове.

«От полученной травмы мужчина скончался», - говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже удалось задержать. Следователи и криминалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

#в стране и мире #Подмосковье #Жуковский #полиция #СК #Дорожный конфликт #арматура
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