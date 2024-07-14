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Участники СВО провели урок мужества для юнармейцев Донбасса

Детям рассказали о битве под Прохоровкой.
2024-07-14 05:01:00
© Фото: Минобороны России

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады провели урок мужества для юнармейцев Донбасса. Об этом сообщило Минобороны России.

Бойцы рассказали детям о битве под Прохоровкой. Это крупнейшее в Великой Отечественной войне танковое сражение в ходе Курской битвы. Она переломила ход Курской оборонительной операции и сказалась на ходе всей войны.

Юнармейцы узнали побольше о героях Великой Отечественной войны, а также о нынешних, которые выполняют боевые задачи на передовой в зоне спецоперации.

Ребята с искренним интересом слушали рассказы о подвигах тех дней и нынешних. Дети смогли понять, какой ценой далась тогда Победа и как важно помнить о своем прошлом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #юнармия #Великая Отечественная война #Донбасс #юнармейцы #урок мужества
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