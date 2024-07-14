В Белоруссии полиция накрыла под Пинском «вечеринку» неонацистов

Закрытое массовое мероприятие под Пинском в Белоруссии закончилось задержанием. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

В полицию поступило сообщение о том, что группа неонацистов проводит незаконное мероприятие. Предлогом послужил концерт.

Оперативники на месте «вечеринки» установили 56 лиц - жителей Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Как утверждается, среди задержанных находились участники массовых беспорядков в Белоруссии в 2020 году, а также родственники украинских бойцов, воюющих на стороне Киева.

К настоящему моменту к ответственности по административной статье привлекли 11 граждан. Уточняется, что они распространяли нацистскую символику и экстремистские материалы.

Мероприятие организовали 42-летний и 41-летний местные жители. Их привлекли за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.