МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белоруссии полиция накрыла под Пинском «вечеринку» неонацистов

К административной ответственности привлечены 11 граждан.
Анна Назайкина 2024-07-14 12:47:43
© Фото: pressmvd, Telegram © Видео: pressmvd, Telegram

Закрытое массовое мероприятие под Пинском в Белоруссии закончилось задержанием. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

В полицию поступило сообщение о том, что группа неонацистов проводит незаконное мероприятие. Предлогом послужил концерт.

Оперативники на месте «вечеринки» установили 56 лиц - жителей Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Как утверждается, среди задержанных находились участники массовых беспорядков в Белоруссии в 2020 году, а также родственники украинских бойцов, воюющих на стороне Киева.

К настоящему моменту к ответственности по административной статье привлекли 11 граждан. Уточняется, что они распространяли нацистскую символику и экстремистские материалы.

Мероприятие организовали 42-летний и 41-летний местные жители. Их привлекли за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

#в стране и мире #белоруссия #Неонацисты #полиция #Задержание #массовое мероприятие #пинск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 