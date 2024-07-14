Трое взрослых и младенец ранены под Белгородом при обстреле ВСУ

При обстреле поселка Октябрьский под Белгородом пострадали четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал фотографии, на которых видны последствия атаки. Как уточнил губернатор, населенный пункт обстреляли из РСЗО.

Трое взрослых пациентов с минно-взрывными травмами и баротравмами доставлены в больницу в Белгороде. Сейчас им оказывают помощь медики.

Девятимесячного мальчика госпитализировали в детскую больницу, он находится в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, врачи зафиксировали у него минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

По словам Гладкова, в населенном пункте зарегистрировали повреждения в 17 частных домовладениях. Один дом в результате обстрела полностью разрушен.