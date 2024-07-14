В Санкт-Петербурге группа людей устроила перестрелку

В минувшую субботу на Комендантском проспекте на северо-западе Санкт-Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МВД России. Отмечается, что участники произошедшего успели скрыться с места до прибытия полицейских.

«В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», - позже уточнили в ведомстве.

В МВД РФ добавили, что после конфликта сообщения о пострадавших из медицинских учреждений не поступали.

Что стало причиной произошедшего, не уточняется.