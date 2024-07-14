Расчет станции РЭБ посадил разведывательные дроны ВСУ у госграницы

Расчет станции радиоэлектронной борьбы Р-934 обнаружил и обезвредил несколько беспилотников ВСУ, которые пытались пересечь государственную границу, сообщило Минобороны России.

Специалисты определили канал управления беспилотниками и подавили его. БПЛА противника потеряли управление и упали.

Расчеты станций РЭБ дежурят круглосуточно. Они пресекают пролет дронов на российскую территорию и попытки ударить по приграничным населенным пунктам.

С помощью станции Р-934 специалисты РЭБ обезвреживают и серийные, и кустарные беспилотники. Начальник станции с позывным «Виноград» рассказал, что военнослужащие работают с украинскими аппаратами «Валькирия», «Лелека» и «Фурия».

Одна станция радиопомех может контролировать пространство в радиусе нескольких десятков километров. Попавшие в зону действие системы дроны отображаются на мониторе. Станция Р-934 в режиме радиоразведки вычисляет координаты узлов связи противника, его радиолокационных систем, точки управления БПЛА. В режиме радиоподавления этот комплекс выводит из строя системы и вражеские беспилотники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.